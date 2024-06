Calciomercato Roma: il Lione offre 40 milioni per Minteh. Ma il giocatore vuole l'Everton

Novità per quanto riguarda il futuro di Yankuba Minteh, esterno offensivo di proprietà del Newcastle e in questa stagione in prestito al Feyenoord, tra i nomi accostati alla Roma sul calciomercato. Secondo il sito dedicato alle trattative, il classe 2004 vorrebbe andare all'Everton con cui ha già trovato un'intesa ma il Lione ha presentato un'offerta da 40 milioni al club inglese. Il Newcastle, dato che deve fare cessioni entro la fine di giugno, spinge per la soluzione che condurrebbe Minteh in Francia.

(gianlucadimarzio.com)

