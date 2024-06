Il futuro di Eldor Shomurodov non sarà a Cagliari. Secondo quanto riferito dall'emittente satellitare, l'attaccante ex Genoa tornerà in giallorosso al termine dell'esperienza in prestito tra le fila dei sardi, i quali hanno deciso di non riscattare l'uzbeko per i 9 milioni di euro pattuiti in precedenza.

(Sky Sport)