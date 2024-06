Calciomercato Roma: il Bologna pensa a Strand Larsen per il dopo Zirkzee. Sul giocatore anche il Napoli

È Strand Larsen l'ultimo nome per l'attacco della Roma. La concorrenza per il 24enne del Celta Vigo, però, è tanta. Come scrive Gianluigi Longari, il Bologna è forte sul giocatore, ma per affondare il colpo deve prima risolvere la questione legata a Zirkzee. Anche il Napoli di Antonio Conte monitora la situazione dell'attaccante norvegese, anche se Lukaku resta la prima scelta.

