Calciomercato Roma, Hummels ride: "Maiorca? Ho letto, non ne so nulla" (VIDEO)

Mats Hummels, che da giorni è accostato alla Roma per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Daniele De Rossi, ha parlato del suo futuro. Il difensore tedesco, che dal 30 giugno sarà svincolato dopo l'avventura al Borussia Dortmund, è intervenuto ai microfoni del canale Twitch di Jijantes FC, squadra che partecipa alla Kings League, e ridendo ha affermato: "Maiorca? Ho letto la notizia, molte persone me l'hanno inviata. Non ne so nulla". Ieri, infatti, si era diffusa l'indiscrezione di un imminente approdo di Hummels al Maiorca.

