Con Omorodion entrato in orbita Chelsea, la Roma valuta altri profili per l'attacco. Tra i nomi vagliati dal club giallorosso ci sarebbe anche quello di Rodrigo Riquelme, attaccante esterno classe 2000 attualmente in forza all'Atletico Madrid. Secondo le informazioni del giornalista di 'Relevo' Matteo Moretto, i Colchoneros per il calciatore chiederebbero quasi 30 milioni di euro.

El Atlético de Madrid pide casi 30 millones por Rodrigo Riquelme. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 19, 2024