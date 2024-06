Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, la Roma è in vantaggio per assicurarsi Nicolas Valentini, difensore classe 2001 in forza al Boca Juniors. Il giovane argentino, in possesso anche del passaporto italiano e quindi non extracomunitario, ha messo insieme 34 presenze e una rete durante la sua esperienza nel club di Buenos Aires.