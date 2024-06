Calciomercato Roma: Galatasaray interessato a Celik, ma la priorità è Wan Bissaka

Florent Ghisolfi, recentemente nominato direttore sportivo della Roma, avrà parecchio da fare nella sua prima sessione estiva di mercato. Il suo obiettivo principale è snellire la rosa giallorossa, liberandosi di alcuni giocatori non considerati fondamentali per il nuovo progetto.

Tra i giocatori sacrificabili secondo Daniele De Rossi c'è il terzino destro Zeki Celik. In Turchia, si vocifera di un accordo imminente con il Galatasaray, che già lo scorso gennaio aveva cercato di riportare in patria l'esterno della Nazionale di Montella. Tuttavia, secondo quanto riporta un portale specializzato, la trattativa non è ancora in fase avanzata. Celik piace ancora alla squadra di Okan Buruk, che ha mostrato interesse alla fine del campionato, ma il principale obiettivo del Galatasaray rimane Aaron Wan Bissaka. Se l'operazione per il 26enne terzino inglese del Manchester United dovesse fallire, il club turco potrebbe considerare altre opzioni, tra cui quella che porta al giocatore della Roma, che potrebbe diventare una priorità.

(calciomercato.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE