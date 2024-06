Calciomercato Roma, firmato l'accordo per l'acquisto di Sangaré: il Levante incassa 1.5 milioni e il 10% della futura rivendita

Il primo colpo della Roma targata De Rossi-Ghisolfi è Buba Sangaré. Come annunciato dal giornalista Fabrizio Romano, l'accordo per il trasferimento del terzino classe 2007 nella Capitale è stato firmato e i giallorossi verseranno nelle casse del Levante 1.5 milioni di euro. La società spagnola manterrà anche il 10% della futura rivendita.

??✍? Deal signed for Buba Sangaré to join AS Roma from Levante, it’s all sealed and confirmed.

€1.5m fee for 2007 born right back plus 10% future sale clause to Levante.

Here we go, confirmed. ✅?? pic.twitter.com/12ai72Kh9Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024