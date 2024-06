Calciomercato Roma: Dybala resta. Escluse le cessioni dei big

Nonostante il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League, Paulo Dybala sembra essere destinato a restare alla Roma. La società infatti non vuole rinunciare all'attaccante argentino e il miglioramento dei conti del club agevolerà il pagamento dell'ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione. L'intenzione della Joya e dei Friedkin è di continuare insieme almeno fino al 2025, anno in cui scadrà il suo contratto. Inoltre la proprietà non vuole cedere i big, ma saluterà solamente giocatori non strategici o a fine prestito.

(sport.sky.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE