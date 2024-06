Calciomercato Roma, domani incontro tra il club e Ghisolfi: la conferma di Llorente il primo obiettivo

Dopo essere sbarcato a Roma in serata, Florent Ghisolfi è pronto a tutti gli effetti a lavorare in entrata e in uscita per rinforzare la squadra giallorossa. A tal proposito secondo l'esperto di calciomercato il ds francese domani dovrebbe incontrare la proprietà e (dopo il riscatto di Angeliño) il primo obiettivo potrebbe essere la riconferma di Diego Llorente, acquistato in prestito secco la scorsa estate e di ritorno al Leeds. Da chiarire poi l'eventuale formula dell'operazione.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE