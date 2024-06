Calciomercato Roma: Darboe piace in Serie A, ma vuole tornare alla Sampdoria. Possibile rinnovo del prestito

Ebrima Darboe è reduce da un'ottima seconda parte di stagione in prestito alla Sampdoria e ora farà ritorno alla Roma. La permanenza nel club giallorosso appare piuttosto complicata, ma le società interessate non mancano. Come riportato dal portale che si occupa di calciomercato, il centrocampista classe 2001 piace in Serie A e ha alcune richieste, ma si è trovato molto bene a Genova e ci tornerebbe volentieri. I blucerchiati sono rimasti colpiti dal suo rendimento e nei prossimi giorni potrebbero fare un tentativo per prolungare la durata del prestito di un ulteriore anno.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE