Nome nuovo per il centrocampo della Roma. Come scrivono dall'Inghilterra, infatti, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Ismael Kone, centrocampista canadese classe 2002 del Watford. Nell'ultima stagione in Championship 33 presenze e due gol per lui. Il giocatore, si legge, sarebbe entusiasta di un eventuale approdo in Serie A.

(footballleagueworld.com)

