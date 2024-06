Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: per il centrocampo piace O’Riley del Celtic

Nome nuovo per il centrocampo della Roma. Come fanno sapere dall'Inghilterra, infatti, anche i giallorossi hanno messo gli occhi su Matt O’Riley, danese classe 2000 del Celtic. Il calciatore è reduce da un'annata importante, fatta da 19 gol complessivi in stagione. Su di lui anche l'interese di due club di Premier League e uno della Bundesliga oltre che dell'Atletico Madrid. Operazione comunque non semplice per i giallorossi, che per affondare il colpo dovranno prima cedere.

#Roma have joined a growing list of clubs interested in #Celtic’s Matt O’Riley. Two in the PL plus a German club who qualified for the Champions League as well. #Atletico still around too. More here: https://t.co/OzHTtF6IG5 pic.twitter.com/t1fzJ4jv0y

— Lyall Thomas (@SkySportsLyall) June 11, 2024