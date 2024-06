Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: l'Everton pensa ad Abraham in caso di partenza di Calvert-Lewin

Gli intrecci tra Roma ed Everton potrebbero non terminare col possibile acquisto da parte dei Friedkin dei toffees come circolato nelle ultime ore. Secondo quanto viene scritto oltremanica, l'Everton avrebbe messo nel mirino Abraham come possibile sostituto di Calvert-Lewin, in scadenza di contratto nel 2025.

I problemi finanziari dell'Everton, però, obbligano il club inglese a un mercato di parsimonia, oltre a doversi guardare dalla concorrenza di Newcastle, West Ham e Tottenham che hanno segnato Abraham sulla lista dei possibili obiettivi per l'estate.

(tbrfootball.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE