Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Dybala apre al trasferimento in Premier League

Continua a essere incerto il futuro di Paulo Dybala in giallorosso. Il fuoriclasse argentino, entrato nell'ultimo anno di contratto con il club capitolino, ha diversi estimatori in giro per il mondo. A complicare le cose ci sarebbe una clausola rescissoria di 12 milioni di euro valida fino al prossimo 31 luglio. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva britannica, tutto questo potrebbe favorire l'approdo del Campione del Mondo in Premier League, il quale avrebbe aperto al trasferimento in Inghilterra.

(Sky Sports)

Sky Sports News understands Roma forward Paolo Dybala is open to a move to the Premier League this summer.

It’s thought Dybala has a €12m release clause in his contract. The clause is valid until July 31st and Dybala has entered the final year of his Roma contract ?? pic.twitter.com/2iN477mViu

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 4, 2024