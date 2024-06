Calciomercato Roma, dalla Turchia: Mourinho vuole Bove al Fenerbahce

Edoardo Bove, centrocampista della Roma, avrebbe attirato l'attenzione di José Mourinho, neo-allenatore del Fenerbahce. Secondo il portale turco, lo Special One avrebbe espressamente richiesto il suo ex calciatore, nonostante in conferenza stampa avesse dichiarato di non essere interessato ad alcun giocatore giallorosso.

Bove, che ha trovato spazio limitato sotto la guida di De Rossi, è seguito anche da Bournemouth ed Everton. La Roma starebbe valutando la cessione del centrocampista con la formula del prestito.

(fanatik.com.tr)

