Aumentano le pretendenti per Alvaro Morata. Come scrivono dalla Turchia, sull'attaccante attualmente in forza all'Atletico Madrid, che ha una clausola rescissoria di 12 milioni, non ci sarebbero solo le italiane Juventus e Roma. L'ex Real Madrid infatti sarebbe sul taccuino del Fenerbahce, che vorrebbe regalare il fuoriclasse iberico al nuovo allenatore José Mourinho.

