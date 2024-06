Calciomercato Roma, dalla Spagna: Betis su Llorente, ma non è la prima scelta

Il Real Betis sta valutando diverse opzioni per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Come riporta il profilo X di Diegolarom, giornalista di InformaBetisWeb, tra i nomi accostati al club biancoverde spicca quello di Diego Llorente, difensore spagnolo di proprietà del Leeds, in questa stagione in prestito alla Roma.

Tuttavia, stando alle dichiarazioni rilasciate dall'agente del giocatore a InformaBetis, al momento non ci sarebbero contatti concreti tra le parti. Llorente non sembra essere la prima scelta del club andaluso, ma rientra in una lista più ampia di possibili candidati.