Calciomercato Roma, dalla Spagna: ai dettagli l'acquisto di Buba Sangare dal Levante

Colpo di prospettiva per la Roma. Come scrivono dalla Spagna, infatti, i giallorossi sono ai dettagli per l'acquisto di Buba Sangare, classe 2007 del Levante. Il terzino destro ha una clausola di 2 milioni, ma l'accordo potrebbe chiudersi per una cifra inferiore a 1,5 milioni. Nell'ultima stagione 3 presenze tra Liga e Coppa del Re per il 17enne spagnolo, che è stato il più giovane esordiente con la maglia del Levante.

| Noticia @DepCOPEValencia | ? ? El @LevanteUD negocia los últimos flecos de la venta de Buba Sangare a la Roma ?? ? El acuerdo por el internacional con España de 16 años se puede cerrar en unos 1.2M ? Tiene una cláusula de 2M. El Betis se ha interesado por él pic.twitter.com/XOYbNl4h7D — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) June 15, 2024

Sul giocatore c'era l'anche interesse del Betis, che ha presentato un'offerta inferiore al milione di euro. Decisivo, scrivono dalla Spagna, l'intervento di De Rossi, che vuole fortemente il giocatore.