Calciomercato Roma, dal Brasile: duello con il Crystal Palace per Gabriel Sara. Il Norwich chiede almeno 20 milioni

Il giocatore, classe 1999, ha trascorso le ultime due stagioni nel campionato inglese di seconda divisione, dopo essere stato acquistato dal San Paolo . Il club inglese, tuttavia, sembra intenzionato a richiedere non meno di 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Il San Paolo nutre un forte interesse per l'affare Gabriel Sara per diverse ragioni. Secondo quanto riportano dal Brasile, il club paulista ha incluso un 10% di plusvalenza nell'accordo con il Norwich, garantendosi un decimo dell'importo che il club inglese riceverà in una futura vendita. Inoltre, essendo il club di formazione del giocatore, il San Paolo avrebbe diritto anche a una percentuale FIFA in caso di trasferimento internazionale.

L'interesse concreto di Roma e Crystal Palace aumenta le possibilità di una vendita a breve termine, permettendo al San Paolo di incassare la plusvalenza e la percentuale FIFA. Il San Paolo preferirebbe che Sara si trasferisse alla Roma piuttosto che al Crystal Palace, poiché in questo modo beneficerebbe anche del meccanismo di solidarietà FIFA, incrementando ulteriormente i guadagni.

