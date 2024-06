Calciomercato Roma: Conte vuole Lukaku al Napoli. La richiesta del Chelsea è di 44 milioni

Romelu Lukaku potrebbe restare in Serie A, questa volta con la maglia del Napoli. Come scrive il sito di mercato, il belga, reduce da una stagione da 21 gol alla Roma, è la prima scelta per l'attacco azzurro, su richiesta di Antonio Conte.

Tuttavia, la trattativa è tutt'altro che semplice. Il Chelsea, proprietario del cartellino, chiede 44 milioni di euro, mentre il Napoli non è disposto a spendere più di 25 milioni. L'operazione potrebbe dipendere anche dalla cessione di Victor Osimhen. Il futuro di Lukaku in azzurro è quindi incerto, ma il sogno dei tifosi partenopei resta vivo.

(SportMediaset)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE