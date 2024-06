Filo diretto tra la Roma e l'agente Fali Ramadani. Come conferma il giornalista Daniele Longo, infatti, il procuratore questa settimana incontrerà il club giallorosso. Si parlerà di 3 suoi assistiti, tutti in orbita Roma: Federico Chiesa, Jeremy Boga per l'attacco e il terzino dello Sporting Ivan Fresneda.

