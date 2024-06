Calciomercato Roma: chieste informazioni per Sergio Gomez del Man City

Florent Ghisolfi al lavoro per regalare i rinforzi a disposizione di Daniele De Rossi. Dopo aver riscattato Angeliño dal Lipsia, il club giallorosso ha chiesto informazioni per il terzino sinistro di proprietà del Manchester City, Sergio Gomez. Sullo spagnolo classe 2000 c'è da segnalare anche l'interesse della Real Sociedad. Lo riporta il giornalista di 'Relevo' Matteo Moretto.

Come aggiunge l'esperto di mercato Fabrizio Romano, oltre a Roma e Real Sociedad anche il Real Betis ha messo gli occhi su Sergio Gomez.

??? AS Roma have asked for Sérgio Gómez deal conditions, as Spanish LB will leave Manchester City this summer.

Real Sociedad and Real Betis are also interested in Gómez, looking for new LB.@MatteMoretto ?? pic.twitter.com/K0zns8rWAY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2024