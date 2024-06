Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa, attaccante della Juventus accostato in questi ultimi giorni alla nuova Roma di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi. Come scrive l'esperto di mercato infatti l'agente del classe 1997 Fali Ramadani incontrerà nei prossimi giorni i dirigenti giallorossi, anche se l'intenzione (sua e del suo assistito) sarebbe quella di aspettare la fine di Euro 2024 per decidere in maniera definitiva.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE