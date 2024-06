Calciomercato Roma: Bove piace alla Fiorentina

Da qualche giorno si discute anche di una possibile cessione di Edoardo Bove in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto raccontato durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' in onda sull'emittente televisiva, il centrocampista della Roma classe 2002 piace molto alla Fiorentina di Raffaele Palladino, nuovo allenatore per la prossima stagione.

(Sky Sport)