Edoardo Bove nel mirino della Premier League. Dalla rassegna stampa di questa mattina si parla di un possibile addio del centrocampista giallorosso in questa finestra estiva di calciomercato. Ora, secondo le informazioni dell'emittente televisiva, il classe 2002 piace in Premier al Bournemouth di Tiago Pinto e all'Everton, che a breve passerà nelle mani dei Friedkin. La Roma, inoltre, sarebbe disposta ad ascoltare offerte per Bove intorno ai 18-20 milioni di euro.

(Sky Sport)