Calciomercato Roma: anche il Napoli su Omorodion. Contatti tra Manna e il suo entourage

La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo e uno degli obiettivi potrebbe essere Samu Omorodion dell'Atletico Madrid (la scorsa stagione in prestito all'Alaves). Su di lui però, secondo il sito di calciomercato, ci sarebbe anche il Napoli, con il ds Manna che sarebbe in costante contatto con l'entourage del giocatore. La sua valutazione si aggirerebbe sui 30/32 milioni di euro e sarebbe un affare più sostenibile rispetto a Romelu Lukaku, dato che il Chelsea non sembra aprire ancora al prestito.

