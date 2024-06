Nuova avventura per Morgan De Sanctis. Secondo quanto riferito dal portale specializzato di calciomercato, l'ex direttore sportivo della Salernitana con un passato alla Roma è pronto per approdare in Turchia: De Sanctis è vicino a diventare il nuovo ds del Besiktas, le parti sono in contatto per definire l'intesa.

(gianlucadimarzio.com)

