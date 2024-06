Calciomercato, Lukaku primo nome per l'attacco del Napoli per il post Osimhen: contatti tra il belga e Conte

L'arrivo ormai prossimo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli apre importanti scenari di calciomercato, soprattutto per quel che riguarda il reparto offensivo partenopeo. Secondo l'esperto di calciomercato infatti, in caso di partenza di Victor Osimhen, il primo obiettivo per l'attacco diventerebbe il belga Romelu Lukaku, con il quale l'allenatore avrebbe già avuto dei contatti. Big Rom, dopo il prestito alla Roma, a fine giugno tornerà al Chelsea ma, come la scorsa estate, non rientra nei piani del club inglese. Oltre a lui in casa Napoli iace anche Artem Dovbyk del Girona.

(gianlucadimarzio.com)

