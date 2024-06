Calciomercato: il Chelsea non apre ad un nuovo prestito per Lukaku

Dopo il prestito alla Roma, Romelu Lukaku farà ritorno al Chelsea, ma solo di passaggio. Il centravanti belga non rientra nei piani dei blues, ma come fa sapere Fabrizio Romano, il club londinese non ha intenzione di cedere ancora in prestito BigRom. L'attaccante partirà solo a titolo definitivo: 38 milioni di sterline la richiesta del Chelsea, ovvero il prezzo della clausola. Sul giocatore resta forte il Napoli di Antonio Conte.

??? Chelsea insist they have no plans to loan out Romelu Lukaku as things stand.#CFC are aware of Napoli interest with Antonio Conte as new head coach, as initial approaches already took place.

£38m exit clause available for any club interested in Lukaku this summer. pic.twitter.com/gM0uCrXJ6y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024