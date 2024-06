Calciomercato: domani visite mediche di Holm col Bologna. Allo Spezia 7 milioni, era stato accostato alla Roma

Era stato accostato nei giorni scorsi come possibile obiettivo per la fascia destra giallorossa, ma il futuro di Emil Holm non sarà (almeno per il momento) nella Capitale. Come confermato da Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato - l'originale" infatti il Bologna avrebbe fatto lo scatto definitivo per acquistare lo svedese dallo Spezia, col giocatore che si troverebbe già in città per svolgere domani mattina le visite mediche. Ai bianconeri andranno 7 milioni.