Calciomercato, dalla Turchia: c'è anche Matic nella lista di Mourinho per il Fenerbahce

Campionato che vai, calciomercato che trovi. Neanche il tempo di iniziare la nuova avventura, ha da poco firmato per i turchi del Fenerbahce, che José Mourinho si trova già immerso nel suo primo calciomercato dopo l'esperienza italiana alla Roma. Secondo i media nazionali, infatti, il tecnico portoghese avrebbe richiesto diversi giocatori per la sua nuova squadra, ovviamente nomi di grande spessore.

E curiosamente sono per gran parte calciatori offensivi, dalla metà campo in su, escluso il giovane Ahmetcan Kaplan. Promettente difensore centrale passato all'Ajax dal Trabzonspor, non ha però avuto fortuna a causa di recenti e numerosi infortuni. Per il resto si tratta di calciatori affermati e decisamente esperti considerando la carta d'identità. Per esempio l'ex Inter Christian Eriksen, che si separerà dal Manchester United in estate visto che il suo contratto scade nel 2025. Altri ex United sono Nemanja Matic e Romelu Lukaku, anche loro nella lista di Mourinho. Il tecnico portoghese, inoltre, starebbe lavorando in prima persona con l'agente di Robert Lewandowski, e sul calciatore stesso, per portarlo in Turchia.