Calciomercato, dalla Turchia: ancora addio tra Dzeko e Mourinho. Accettata l'offerta dell'Hajduk Spalato, c'è l'ok dello Special One

José Mourinho ed Edin Dzeko sono pronti a separarsi nuovamente. Come già accaduto nell'agosto del 2021 ai tempi della Roma, il centravanti bosniaco non lavorerà con lo Special One nemmeno al Fenerbahce. Secondo quanto rivelato dal portale turco, il classe '86 vuole lasciare il club gialloblù a causa della dura reazione dei tifosi in seguito alla mancata vittoria dello scudetto e sembra essere davvero a un passo dall'Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso. La società croata ha offerto a Dzeko un contratto biennale e sia l'allenatore sia il direttore sportivo, l'ex calciatore giallorosso Nikola Kalinic, hanno convinto Edin. Il trentottenne ha accettato la proposta e vuole giocare in Croazia poiché si trova vicino alla Bosnia Erzegovina, suo paese natale. Anche Mourinho ha autorizzato la partenza dell'attaccante poiché non vuole lavorare con calciatori scontenti.

(fotospor.com)

