Ag. Suslov: "Roma? Lo seguono 7/8 club di alto livello. Valuteremo dopo l'Europeo"

TVPlay - Michal Cierny, l'agente di Tomas Suslov, uno dei giocatori accostati alla Roma in questi primi giorni di calciomercato, ha parlato del futuro del giovane talento. Ecco le parole del procuratore:

"Molti club interessanti a lui come Lazio, Roma, Bologna e Atalanta? È giovane e talentuoso, ci sono 7-8 club di alto livello che lo seguono. Vedremo con il Verona il da farsi, lui sta molto bene in Serie A e vuole rimanere in Italia. Dopo l’Europeo vedremo concretamente, ora è concentrato per la manifestazione con la sua Nazionale".

