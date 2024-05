UFFICIALE: riscattato Angelino. Il club: "In bocca al lupo per questa nuova esperienza" (COMUNICATO AS ROMA)

Ora è ufficiale: Angelino è un giocatore della Roma a titolo definitivo. Arrivato a gennaio in prestito dal Lipsia, il terzino sinistro spagnolo è diventato una pedina importante e la società giallorossa ha deciso di esercitare il diritto di riscatto a 5 milioni di euro (pagabili in 3 anni). Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2028. Ecco il comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Angelino dal Lipsia.

Arrivato in giallorosso in prestito nella sessione invernale dei trasferimenti, l’esterno sinistro spagnolo – classe 1997 – si è imposto come uno dei protagonisti della seconda fase di stagione, totalizzando 20 presenze tra Serie A e Europa League.

Apprezzando le qualità in campo e fuori del calciatore, il Club ha deciso di esercitare l’opzione per il riscatto.

In bocca al lupo per questa nuova esperienza con la Roma, Angelino".

Arriva anche la nota ufficiale del Lipsia: "Da Lipsia all'Italia!

Dopo essere passato in prestito all'AS Roma lo scorso inverno, Angelino (27) si è ora trasferito in Serie A a titolo definitivo. Lo spagnolo ha giocato 16 partite con la squadra nella seconda metà della stagione 2023/24, partendo titolare in 14 occasioni.

Angelino è arrivato all'RBL in prestito dal Manchester City nel gennaio 2020, prima di essere acquistato a titolo definitivo nell'estate 2021. L'ex nazionale Under 21 della Spagna (2 presenze) ha collezionato 100 presenze con l'RBL, segnando 12 gol e fornendo 29 assist.

Prima di trasferirsi in Italia lo scorso inverno, Angelino ha giocato anche in prestito al TSG 1899 Hoffenheim e al Galatasaray.

Ti auguriamo tutto il meglio, Angelino".

