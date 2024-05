Niente Roma per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano, infatti, volerà in Arabia Saudita. L'ex giocatore del Cagliari sarà infatti un nuovo giocatore dell'Al-Qadsiah. Per lui un contratto fino al 2027 a 10 milioni di euro in stagione più due alla firma. Si libera dal Cagliari a parametro zero.