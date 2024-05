Nandez: "Sarebbe stato difficile giocare in Italia con una squadra diversa dal Cagliari"

Dopo aver concluso la stagione al Cagliari, che ha ottenuto la salvezza in Serie A, Nahitan Nandez si è accasato all'Al-Qadsiah. Il centrocampista, che era stato accostato anche alla Roma, è volato in Uruguay in vista della Copa America e ha parlato ai media locali chiarendo la sua scelta: "Dopo cinque anni per me sarebbe stato difficile giocare in una squadra diversa dal Cagliari in Italia".

“Después de cinco años se me hacía difícil jugar en otro equipo que no sea el Cagliari en Italia” ??‍♂️ Nahitan Nández en #PuntoPenalEnEl10 pic.twitter.com/wlIdlQqdKg — Punto Penal (@Punto_Penal) May 26, 2024