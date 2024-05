Dall'Inghilterra: Chelsea alla ricerca del tecnico, per i bookmaker Mourinho terzo favorito dietro Maresca e McKenna

Dopo l'addio tra il Chelsea e Mauricio Pochettino, il club inglese è alla ricerca dell'allenatore per la prossima stagione. Secondo quanto scrivono in Inghilterra, per i bookmarker in testa al mercato c'è Kieran McKenna dell'Ipswich, a seguire Enzo Maresca, Ruben Amorim e Roberto De Zerbi. Ma in questo scenario si inserisce anche l'ex tecnico giallorosso José Mourinho, che ha già allenato il Chelsea in due occasioni. Stando alle informazioni del sito inglese, il club londinese sarebbe alla ricerca di un allenatore progressista e in ascesa, profilo che non coincide con quello di Mourinho su cui però puntano gli scommettitori.

"Dalle 10.15 alle 10.50 di questa mattina, ogni singola scommessa che abbiamo fatto sul prossimo allenatore del Chelsea era su José Mourinho, questo va contro le voci secondo cui il Chelsea vorrebbe un allenatore giovane e dinamico", ha dichiarato Steve Freeth di bet365. Dietro Maresca e McKenna ora il terzo favorito per i bookmaker è proprio lo Special One.

(standard.co.uk)

