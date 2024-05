Dalla Francia: Ghisolfi si dimetterà. Per la Roma nessun risarcimento da pagare al Nizza

Sembra sempre più vicino l'arrivo di Florent Ghisolfi alla Roma per ricoprire il ruolo di direttore sportivo lasciato vacante da Tiago Pinto. Secondo quanto scrivono in Francia, Ghisolfi si dimetterà dall'incarico al Nizza e, di conseguenza, la Roma non pagherà nessun risarcimento al club francese. Il Nizza, nel frattempo, è alla ricerca del sostituto: inizialmente si era parlato di una trattativa con Grégory Lorenzi ma non dovrebbe essere lui il nuovo ds del club, che ha altre priorità.

(footmercato.net)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE