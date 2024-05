Calciomercato Roma, Spinazzola vicino a lasciare il club. Ad oggi nessuna proposta di rinnovo per lui

In casa Roma si continua a guardare costantemente al calciomercato. Uno dei nomi sul taccuino del nuovo ds Ghisolfi con contratto in scadenza a giugno è quello di Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo account X, il giocatore e il club sarebbero destinati al divorzio. Ad oggi non è pervenuta nessuna offerta da parte dei giallorossi per trattenere l'italiano a Trigoria.

??? Leonardo Spinazzola and AS Roma are expected to part ways this summer.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2024