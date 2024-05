Calciomercato Roma: sondaggi di Juve, Milan e Barcellona per Spinazzola. Non è da escludere una permanenza

Si torna a parlare del futuro di Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto con la Roma al termine di questa stagione. Secondo il sito specializzato di calciomercato, si registrano sondaggi della Juventus - in cui il terzino ha già militato -, del Milan e del Barcellona per il classe 1993. Non è da escludere, però, anche una sua permanenza alla Roma: non sono arrivate proposte concrete al suo entourage, ma se la società giallorossa proponesse un'offerta interessante di rinnovo potrebbe esserci l'apertura di Spinazzola.

(tuttomercatoweb.com)

