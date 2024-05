Calciomercato Roma: si segue Kalvin Phillips del Manchester City. Su di lui anche Lipsia e Salisburgo

Si aggiunge un nome nuovo per quel che riguarda il prossimo calciomercato estivo giallorosso. Secondo il portale inglese infatti la Roma sarebbe interessata al centrocampista classe 1995 Kalvin Phillips del Manchester City, reduce da un prestito al West Ham complicato con tanti infortuni nell'arco della stagione (per lui solo 639 minuti in tutte le competizioni).

Su di lui ci sarebbero anche Lipsia e Salisburgo e il giocatore sembrerebbe aperto a un'ipotesi estera. A Roma potrebbe ritrovare i connazionali Smalling e Abraham e secondo il sito De Rossi potrebbe essere l'allenatore giusto per fargli ritrovare le qualità di un tempo.

(thesun.co.uk)

