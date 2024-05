Calciomercato Roma: riscattato Angelino per 5 milioni. Guadagnerà 1,8 all'anno

Angelino resterà alla Roma, stavolta a titolo definitivo. Come scrive Filippo Biafora su X, infatti, il club giallorosso ha esercitato il diritto di riscatto di 5 milioni di euro, pagabili in 3 anni, al RB Lipsia. Per l'esterno sinistro classe 1997 è pronto un contratto da 1,8 milioni a stagione.

