Calciomercato Roma: Renato Sanches tornerà al PSG

Dopo una stagione più che deludente, è ai titoli di coda l'esperienza di Renato Sanches con la maglia della Roma. Come scrive Fabrizio Romano, infatti, il centrocampista portoghese farà ritorno al Paris Saint-Germain. Il club giallorosso non ha infatti alcune intenzione di pagare i 15 milioni previsti dal diritto di riscatto.

??? Renato Sanches will return to PSG at the end of the current season, AS Roma will not trigger €15m buy option clause to keep him at the club.

↪️ Sanches will be available on the market as PSG will explore solutions for Portuguese midfielder. pic.twitter.com/r2UkviFboL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2024