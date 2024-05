Calciomercato Roma: proposto Banza del Braga. Clausola rescissoria di 25 milioni, su di lui anche West Ham e Fiorentina

Stando agli ultimi aggiornamenti sembra sempre più vicino l'arrivo di Florent Ghisolfi come nuovo ds della Roma per la prossima stagione. Nel frattempo si parla già dei possibili nuovi arrivi e sul sito di calciomercato è uscito il nome di Simon Banza, attuale vice capocannoniere del campionato portoghese con la maglia del Braga (21 gol in 27 presenze).

Il giocatore, cresciuto nel Lens nei primi anni di Ghisolfi da dirigente, ha una clausola rescissoria di 25 milioni e su di lui ci sarebbero già West Ham e Fiorentina. A gestirlo è la Lian Sport, la stessa che si occupa di Federico Chiesa, e proprio nei discorsi per l'attaccante italiano sarebbe uscita questa possibilità. Finora però non ci sarebbe ancora niente di concreto, anche se la situazione dubbia nel reparto offensivo giallorosso (Lukaku e Azmoun in prestito) rende probabile il bisogno di un nuovo acquisto nella prossima sessione di mercato.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE