Calciomercato Roma: prende quota José Fontes come nuovo ds. Può essere affiancato da Burdisso

Continua il casting della Roma per il nuovo direttore sportivo. Complicate le piste che porterebbero a D'Amico e Maurice, obiettivi difficili da raggiungere perché impegnati rispettivamente con Atalanta e Rennes, è spuntata la pista Ghisolfi del Nizza. Starebbe prendendo quota, però, il nome di José Fontes: i Friedkin stanno apprezzando il lavoro dell'attuale capo dell'area scouting, ma non è escluso che possa essere affiancato anche da Nicolas Burdisso, nome caldeggiato da Daniele De Rossi, che dovrebbe lasciare la Fiorentina fine stagione. Perde quota, invece, la pista legata a Modesto, al momento sarebbe in fondo alla lista delle preferenze.

(calciomercato.com)

