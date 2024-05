Calciomercato Roma: per l'attacco piace Zhegrova del Lille

A poche settimane dalla fine della stagione e con un direttore sportivo ancora da ufficializzare (Ghisolfi del Nizza secondo le ultime indiscrezioni sembra il favorito) cominciano ad uscire i primi nomi per il prossimo calciomercato estivo giallorosso. Secondo il quotidiano infatti, oltre a Federico Chiesa della Juventus, piacerebbe per l'attacco l'esterno kosovaro Edon Zhegrova, classe 1999 di proprietà del Lille. Autore finora di 6 gol in 31 presenze, è un esterno destro di piede mancino che ama partire da destra, rientrando così nella descrizione di caratteristiche che De Rossi aveva fatto in conferenza una settimana fa, prima della sfida alla Juventus.

(Il Tempo)