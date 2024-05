Calciomercato Roma: per l'attacco piace Omorodion. Sul giocatore anche Napoli, Arsenal e Tottenham

È ancora un rebus l'attacco della Roma per la prossima stagione, con Lukaku e Azmoun in prestito, e con Tammy Abraham apparso ancora lontano dalla forma ottimale. Il club giallorosso sta sondando diversi nomi, tra cui quello di Samu Omorodion, attaccante classe 2004 di proprietà dell'Atletico Madrid ma in prestito all'Alaves, con cui quest'anno in Liga ha messo a segno 9 gol e 1 assist. La Roma ci pensa per il dopo Lukaku, ma anche il Napoli, come sottolinea Orazio Accomando di Dazn, è sul tracce del giocatore per sostituire Osimhen. Oltre agli interesse dalla Premier di Arsenal e Tottenham.

