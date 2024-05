Calciomercato Roma: occhi su Castrovilli. Visite mediche già fissate

Sembra lontano dalla Fiorentina il futuro di Gaetano Castrovilli, in scadenza con il club viola al termine di questa stagione e con cui la trattativa per il rinnovo non è mai decollata. Secondo quanto scrivono a Firenze, sia Roma sia Lazio avrebbero messo gli occhi sul centrocampista classe 1997. I biancocelesti lo valutano in caso di addio di Luis Alberto.

(Corriere Fiorentino)

Secondo quanto aggiunge il giornalista dell'emittente radiofonica 'Radio Radio', Ilario Di Giovambattista, la Roma avrebbe già raggiunto un accordo con Castrovilli. Inoltre, sarebbero già fissate le visite mediche per il centrocampista, che nel 2022 ha subito un grave infortunio al ginocchio sinistro. In caso di esito positivo delle visite mediche, diventerebbe un giocatore della Roma.