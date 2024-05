Calciomercato Roma, non solo il Siviglia su Azmoun: l'iraniano piace anche in Serie A

Con ogni probabilità Sardar Azmoun non verrà riscattato dalla Roma al termine del prestito, in scadenza questa settimana. Il giocatore, impegnato attualmente in Australia con i giallorossi, è da tempo nel mirino del Siviglia. Come scrive Fabrizio Romano, però, sull'ex Bayer sono finiti anche gli occhi di diversi club italiani. Non è esclusa, dunque, la sua permanenza in Serie A.

??? Sardar Azmoun, set for new chapter after AS Roma loan due to expire this week.

Understand Sevilla are still showing interest after Azmoun talks in January, it’s a possibility being discussed.

There are also more clubs keen, with possibility to stay in Serie A. pic.twitter.com/83CXHaHwEN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2024